У родинному обійсті Бандери запалять Вогонь Слави

На Прикарпатті 29 січня з нагоди присвоєння провідникові ОУН Степанові Бандері звання Героя України відбудеться обласна громадсько-політична акція «На перехресті пам’яті і чину».

Про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Івано-Франківської облдержадміністрації Микола ПАЛІЙЧУК. За його словами, 29 січня у селі Старий Угринів Калуського району Івано-Франківської області, в родинному обійсті Степана Бандери, біля його пам’ятника розпочнеться обласна акція «На перехресті пам’яті і чину». Акція почнеться о 15:00, коли відбудеться урочисте віче за участю громадськості області, духовенства, делегацій з усіх районів і міст області й запалення Вогню Слави. Потім вогонь передадуть делегаціям регіонів, які у цей же день (орієнтовно 17:00) запалять такі ж Вогні Слави в районних центрах і містах області, а також лампадки з вогнем передадуть делегаціям із сіл, які поставлять їх на могили воїнів УПА.

Священики відслужать поминальну панахиду за провідником Організації українських націоналістів, також учасники акції запалять ватру пам’яті. На думку організаторів акції, таким чином буде висловлена підтримка жителями області рішення Президента України Віктора ЮЩЕНКА присвоїти звання С.Бандері Героя України і вшанування тих, хто загинув за незалежність Української держави.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня Президент України В.ЮЩЕНКО підписав Указ про присвоєння звання Героя України С.Бандері з удостоєнням Ордена Держави.

Довідка УНІАН. С.Бандера народився 1 січня 1909 року у с.Старий Угринів Калуського району Івано-Франківської області. Івано-Франківська, Львівська і Тернопільська обласні ради зверталися до Президента України з проханням присвоїти С.Бандері звання Герой України (посмертно).