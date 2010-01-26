Депутати ПР громлять житомирський офіс Народної самооборони

Увечері 26 січня шість народних депутатів України від Партії регіонів, серед яких були упізнані Святослав ПІСКУН і Микола ПРИСЯЖНЮК, за допомогою своїх охоронців вибили двері і увірвалися в приміщення Житомирського представництва громадянського руху «Народна самооборона», де розташований офіс народного депутата України Олега НОВІКОВА.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Громадянського руху «Народна Самооборона», яке має УНІАН.

«Перекрили джипами вулицю. В офісі рвуть запечатані пачки, перебирають і викидають документи, влаштували обшук і погром», - повідомив представник «Народної самооборони».

За його словами, “регіонали” полюють за листівками «СтопЗЕК», які НС планували завтра поширювати по Україні. Тираж цих листівок - майно народного депутата Катерини ЛУК’ЯНОВОЇ, саме вона замовила дану продукцію. “В даному випадку “регіонали” зробили замах на майно народного депутата”, – йдеться у повідомленні.

Ситуацію прокоментувала сама К.ЛУК’ЯНОВА: «Депутатська недоторканість - це небезпечний прецедент, яка замість гарантій від переслідування за політичну діяльність в руках багатьох депутатів Парламенту від Партії регіонів перетворилася на більш ефективний інструмент рекету, ніж кастет чи паяльник. Одного дня відчувши безкарність, вони знову і знову йдуть на цинічне порушення закону Вчора вони захоплювали державні режимні підприємства, а сьогодні вже уриваються в офіси громадських організацій, приймальні інших народних депутатів», – зазначила депутат.

«Якби під час захоплення поліграфкомбінату «Україна» по відношенню до «регіоналів»-порушників були вжиті ті ж заходи, які вживаються по відношенню до звичайних громадян, сьогоднішнього інциденту б не сталося. Безкарність породжує безкарність», – додала К.ЛУК’ЯНОВА.