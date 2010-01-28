«Регіональні» зміни до закону про вибори пройшли лише у першому читанні

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні зміни до закону про вибори Президента щодо організації роботи виборчих комісій, на внесення яких наполягала фракція Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення проекту Закону “Про внесення змін до Закону України “Про вибори Президента України”, внесеного народним депутатом від Партії регіонів, першим віце-спікером парламенту Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ, проголосували 226 народних депутатів із 415 зареєстрованих у сесійній залі.

Підтримали ухвалення рішення 172 депутати від Партії регіонів, 27 від КПУ, 25 від НУ-НС і двоє позафракційних.

Водночас ВР відмовилася скоротити термін підготовки даного законопроекту до другого читання.

У перший раз таку пропозицію підтримали 224 народних депутати, а в другий - 216.

У разі позитивного рішення парламент мав би розгялнути законопроект у другому читанні вже 2 лютого.

Однак у зв’язку із негативним рішенням профільний комітет ВР матиме на підготовку законопроекту до другого читання 14 днів.

В цілому законопроект не був поставлений на голосування, оскільки фракція БЮТ висловила до нього свої зауваження.

Законопроектом передбачається виключити із закону положення, за яким засідання виборчої комісії є повноважним, якщо у ньому бере участь не менш як дві третини складу комісії. При цьому у випадку бездіяльності виборчої комісії комісія вищого рівня має право прийняти рішення по суті питання, віднесеного до компетенції комісії нижчого рівня. У день голосування такі питання розглядаються комісією вищого рівня невідкладно.

Законопроектом також передбачено, що в разі, якщо кандидат на пост Президента України не використав можливість подати встановлену кількість кандидатур до складу відповідної окружної виборчої комісії за 20 днів до дня повторного голосування, Центральна виборча комісія формує склад окружної виборчої комісії у складі 14 осіб (по 7 від кожного кандидата) за поданням голови відповідної обласної ради.

У разі, якщо кандидат на пост Президента України не використав можливість подати встановлену кількість кандидатур до складу відповідної дільничної виборчої комісії за вісім днів до дня повторного голосування, окружна виборча комісія формує склад дільничної виборчої комісії у кількості 16 осіб (по 8 від кожного кандидата), за поданням голови відповідної міської, районної, районної у місті ради.