Янукович упевнений, що і Тігіпко, і Яценюк дуже добре його розуміють

Кандидат у Президенти, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про дуже високу вірогідність проведення дострокових виборів до Верховної Ради України у травні 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні у прямому ефірі Державної телерадіокомпанії «Крим».

Політик вкотре висловив думку, що ні він, ні прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО на сьогодні не мають правових і моральних підстав обіцяти, наприклад Сергію ТІГІПКУ і Арсенію ЯЦЕНЮКУ якісь посади, призначення на які здійснює Верховна Рада.

«З боку чи Ю.ТИМОШЕНКО, чи В.ЯНУКОВИЧА було б нечесно сьогодні їм щось пропонувати», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ і зауважив, що ні він, ні прем’єр-міністр не мають у парламенті більшості.

«Хлопці, я маю на увазі С.ТІГІПКА і А.ЯЦЕНЮКА, вони дуже добре розуміють мене. Розуміють, що я ніколи не буду обіцяти те, чого не можу сьогодні зробити. Після виборів – буде видно. Ми сформуємо більшість, і буде видно, яка і у кого є перспектива знайти місце в будівництві країни», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас, він заявив про можливість дострокових виборів до ВР вже у травні 2010 року, «якщо цей парламент не буде працювати ефективно».

«Судячи по голосуванню, яке сьогодні проводилося (щодо звільнення Юрія ЛУЦЕНКА – УНІАН), скажу прямо, така перспектива, на мій погляд, є дуже великою», - зазначив політик.

Як підкреслив В.ЯНУКОВИЧ, на посту Президента він, на відміну від чинного глави держави Віктора ЮЩЕНКА, діятиме дуже рішуче, і буде спроможний ухвалити рішення щодо розпуску ВР, яка себе дискредитувала і що сьогодні вимагає український народ».