Експерт: Тимошенко на Донбасі подолала поріг відчуження

Електоральна карта Донбасу очевидно змінилася. Той факт, що сумарно близько 30% виборців у першому турі виборів Президента України не проголосували за Віктора ЯНУКОВИЧА, свідчить про ефективність роботи перш за все команди Юлії ТИМОШЕНКО, яка остаточно подолала «поріг відчуження» в цьому регіоні. Так прокоментував ситуацію на Донбасі напередодні другого туру на сході України заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АМС, за словами експерта, «Донбас перестав бути одноколірним в електоральному плані регіоном. Боротьба, що розгорнулася між штабами В.ЯНУКОВИЧА і Ю.ТИМОШЕНКО, дала свої результати. У регіоні почав формуватися стабільний прошарок протестного виборця. Так, цей виборець вже пішов від В.ЯНУКОВИЧА, але ще не прийшов до Ю.ТИМОШЕНКО, однак важливий сам факт подолання Ю.ТИМОШЕНКО так званої межі відчуженості. Тому у разі обрання її на пост Президента вона матиме достатньо підстав для ефективного подолання регіональної поляризації суспільства».

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, для Ю.ТИМОШЕНКО більш немає абсолютно «чужих», антагоністичних регіонів. В одних областях менше, в інших – більше, але виборець України вже готовий прийняти ту модель влади, яку пропонує Ю.ТИМОШЕНКО. «За всіх її очевидних мінусах і недоліках вона, вочевидь, набагато більше відповідає нинішнім вимогам народу до держави. Результат по Донбасу свідчить, що і там помітна частина громадян вже готова саме вимагати від держави, а не тихо і слухняно одержувати, що дають, і робити, що говорять», - зазначив експерт.

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що між турами опонентами Ю.ТИМОШЕНКО буде зроблено все можливе для послаблення її позицій саме на Донбасі. Тут не стільки навіть арифметичне значення результату, скільки соціальна і політична активність її команди дуже важливі суто психологічно. «Варто розуміти, що активність команди Ю.ТИМОШЕНКО на Донбасі, в давній вотчині Партії регіонів, дуже дратує команду В.ЯНУКОВИЧА, яка намагається демонструвати непорушність своїх сил. Тому можна не сумніватися, що буде зроблено низку спроб щодо послаблення штабу Ю.ТИМОШЕНКО або створення штучних перешкод для розгортання кампанії до другого туру», - говорить експерт.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, «для регіоналів принциповою є заборона активності команди народного депутата від БЮТ Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ. І у зв`язку з цим результати виборів їх цікавлять найменше, головне - прибрати активність конкурентів на рівень 2004 року. Інакше тотальний контроль над регіоном вони все ж таки втратять – на місцевих виборах».