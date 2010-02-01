Інтуїція підказує Томенку, де буде Янукович о восьмій вечора

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО не виключає, що кандидат на пост Президента Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні все-таки візьме участь у теледебатах з Юлією ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про він сказав сьогодні під час прес-конференції у Вінниці.

«Інтуїція мені підказує, що все ж таки Віктор Федорович о 20-й годині буде сьогодні на теледебатах. Він самостійна серйозна людина, і те, що оточення йому каже, серйозний політик не повинен слухати, а приймати рішення самостійно», - підкреслив М.ТОМЕНКО.

Він вважає, що було б не повагою до суспільства з боку В.ЯНУКОВИЧА не прийти на ці теледебати.

«Я вважаю, що ці сто хвилин є дуже важливі», - сказав М.ТОМЕНКО. Він також згадав, що у 2004 році В.ЯНУКОВИЧ двічі дебатував із Віктором ЮЩЕНКОМ, тоді теледебати подивились близько 80% людей.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 20.00 на УТ-1 мають відбутися теледебати між кандидатами на пост Президента України, які вийшли в другий тур, - Ю.ТИМОШЕНКО та В.ЯНУКОВИЧЕМ.

Перед першим туром виборів, що відбувся 17 січня, лідер ПР відмовився дебатувати зі своїми опонентами.