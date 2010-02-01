Янукович думає, що в Україні вже проходив референдум щодо НАТО

Кандидат у Президенти України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що в Україні в 1991 році відбувся референдум щодо ставлення громадян до входження країни у військові блоки.

У телеефірі каналу ICTV ввечері 1 лютого, відповідаючи на запитання журналіста про його ставлення до НАТО, він заявив, що відповідь на це питання дав народ на референдумі 1991 року, коли проголосував за “позаблоковий статус України”.

Довідка. 1 грудня 1991 року відбувся Всеукраїнський референдум щодо проголошення незалежності України. На референдум було винесено одне питання: "Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?" і наведено його повний текст:

“Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв`язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом OOH та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи Декларацію про Державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної Української держави - України.

Територія України є неподільною і недоторканою.

Віднині на території України мають чинність винятково Конституція і закони України.

Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення.”

У Декларації про Державний суверенітет України, на яку посилається Акт проголошення незалежності, в IX розділі зазначено:

"...Українська PCP урочисто проголошує про свій намір стати в майбутньому постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках і дотримується трьох неядерних принципів..."