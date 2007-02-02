На Тимошенко у Ющенка немає часу

В офіційному графіку Президента України Віктора ЮЩЕНКА зустріч з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО на сьогодні не запланована.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, Президент бере участь у заходах, присвячених офіційному візиту Президента Республіка Казахстан Нурсултана НАЗАРБАЄВА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на брифінгу Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що планує цього дня зустрітися з В.ЮЩЕНКОМ, щоб обговорити питання постачання енергоносіїв, збільшення цін на житлово-комунальні послуги.

Крім того, за словами лідера БЮТ, планується обговорити наслідки для національної безпеки України від передачі частини активів газотранспортної системи в обмін на можливість видобувати газ на території РФ.