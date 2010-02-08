Кримські штаби Тимошенко і Януковича звинувачують один одного в порушеннях

Кримські штаби кандидатів у президенти Юлії ТИМОШЕНКО і Віктора ЯНУКОВИЧА звинувачують представників один одного в окружних виборчих комісіях у порушеннях виборчого законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, кримський штаб Ю.ТИМОШЕНКО заявив, що представники Партії регіонів перешкоджають нормальній роботі окружної комісії округу №10 у Криму.

«Зараз на засіданні йдуть тотальні порушення. Працює половина комісії, хоча присутній увесь склад. При цьому не ведеться протокол засідання, комісія приймає виборні документи без голосування, що є порушенням закону», - описує кримський штаб Ю.ТИМОШЕНКО ситуацію в окружкомі №10. Штаб БЮТ готує скаргу в Центральну виборчу комісію.

У той же час, республіканський штаб В.ЯНУКОВИЧА заявляє, що прихильники лідера БЮТ гальмують прийом протоколів дільничних комісій в окрузі №3.

«Комісія (округ №3) працює дуже неефективно, оскільки представники БЮТ і голова всіляко відверто затягують процес прийняття протоколів від дільничних комісій», - заявляє штаб В.ЯНУКОВИЧА.

За даними «регіоналів», до півночі третій окружком встиг поспілкуватися з представниками чотирьох дільничних комісій, при цьому протоколи прийняв лише у двох.

«З першого разу протоколи не вдалося здати нікому - під формальними приводами людей відправляли назад на дільниці переробляти протоколи. І лише після доопрацювання документи прийняли у двох дільниць. Якщо окружна комісія і далі прийматиме по два протоколи за чотири години, то остання дільниця здасть їх лише через 14 днів», - заявили в штабі В.ЯНУКОВИЧА.

Довідка УНІАН. Округ №10 включає Сімферопольський і Бахчисарайський райони. Створено 156 дільниць.

Округ №3 - Джанкой, Джанкойський і Красногвардійський райони. Створено 172 дільниці.

Усього в кримській автономії 10 округів, у складі яких 1237 виборчих дільниць.