Міністр юстиції нагадує про заковику з новою коаліцією

Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК заявляє, що створення лише нової коаліції у Верховній Раді потребуватиме наявності підписів усіх 226 депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином М.ОНІЩУК прокоментував ухвалення Верховною Радою закону про затвердження регламенту своєї діяльності.

“За умови, що закон підпише Президент і він набере чинність, закон не має зворотної сили, тобто він обов’язковий для тих, хто буде створювати нову коаліцію”, - сказав М.ОНІЩУК.

Міністр юстиції нагадав, що нова коаліція може бути створена лише за рішенням парламентських фракцій. “Але це рішення має бути засвідчено підписами 226 депутатів”, - додав він.

На думку М.ОНІЩУКА, враховуючи, що в парламенті створено п’ять фракцій, то зараз існує дуже багато варіантів створення коаліції.

Водночас М.ОНІЩУК додав, що його подальша діяльність у складі чинного уряду залежатиме “від того, як будуть розвиватися події в парламенті, від того, яка буде створена коаліція і як швидко”.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого ВР затвердила регламент парламенту у вигляді закону.

Автор цього закону, народний депутат від ПР Олександр ЄФРЕМОВ сказав, що прийняття регламенту ВР як закону сприятиме створенню коаліції, зазначивши, що в регламенті йдеться про необхідність 226 народних депутатів для сформування коаліції.

У свою чергу перший заступник керівника фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН вважає, що ухвалення регламенту ВР у вигляді закону не дасть можливості створювати коаліцію не фракціями, а окремими депутатами.

За словами депутата, в регламенті чітко сказано, що саме фракції утворюють коаліцію, і окремі депутати не можуть входити до складу коаліції.

У той же час лідер депутатської групи «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО зазначив, що «ми побоюємося, що маніпуляції з регламентом можуть стати підставою для спрощення процедури створення нової коаліції, яка буде базуватися на простій більшості депутатських підписів, а не на рішеннях парламентських фракцій».