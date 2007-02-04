Блок Тимошенко готує розпуск ВР

БЮТ працює над правовими підставами, які дозволять Президенту України розпустити Верховну Раду і оголосити дострокові вибори.

Про це лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила в ефірі телеканалу «Інтер».

Вона повідомила, що Конституція передбачає дві правові засади для розпуску парламенту за указом Президента: коли коаліція не створена протягом 30 днів, а також коли протягом 60 днів не створений уряд.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, Партія регіонів розраховує, що вони прийшли до влади на мінімум 10-15 років. «Але я хочу їх розчарувати. Так не буде», - наголосила лідер БЮТ.

«Я сподіваюсь на те, що коли будуть доведені правові підстави для розпуску парламенту, у Президента в черговий раз не здригнеться рука, і він розпустить цей парламент», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того вона висловила переконання, що політична ситуація в Україні виправиться тільки після прийняття нової редакції Конституції.

"Всі ці вакханалії з розподілом влад припиняться тільки в одному випадку: якщо політикум набереться мудрості і мужності приймати нову редакцію Конституції", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ вважає єдиним виходом – “замість Конституції, яка є практично інструкцією з кулачного бою, прийняти нову редакцію Конституції, яка зможе дійсно навести лад і спокій в країні".

Щодо того, чи має нова редакція Основного Закону передбачати збереження посади Президента, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що вона “має передбачати збалансування гілок влади”. "Тому що сьогодні дуже сильна роль парламенту і уряду. Практично диктатуру з президентського кабінету перенесли в урядовий", - сказала лідер БЮТ і додала: "Україна рухається до парламентсько-президентської республіки. І для того, щоб знайти порозуміння в залі, потрібно рухатися саме в контексті парламентсько-президентської республіки".