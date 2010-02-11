У штабі Тимошенко не розуміють заяв спостерігачів про чесні вибори

У міжнародних спостерігачів не було можливості зафіксувати порушення, які носили масовий характер.

Про це сьогодні під час прес-конференції заявив керівник Дніпропетровського міського виборчого штабу кандидата у Президенти Юлії ТИМОШЕНКО Сергій ПАСХАЛОВ, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

«Іноземним спостерігачам треба подякувати за самовіддану працю, але треба врахувати, що у Дніпропетровську на 6 виборчих округах (469 дільниці) працювало всього 6 іноземних спостерігачів», - підкреслив він.

С.ПАСХАЛОВ наголосив, що навіть при великому бажанні у спостерігачів фізично не було можливості зафіксувати порушення, які носили масовий характер.

«Ми не розуміємо висновку міжнародних спостерігачів, що вибори відбулися чесно та демократично. Ми категорично з цим не згодні», - сказав він.