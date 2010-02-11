Колесніков: БЮТ досі не виграв жодного суду щодо порушень на виборах

На сьогодні суди відхилили 24 із 60 поданих представниками штабу кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО скарг стосовно порушень на виборчих дільницях на Південному сході України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Партії регіонів, народний депутат Борис КОЛЕСНІКОВ сьогодні на прес-конференції в Києві.

«БЮТ досі не виграв жодного суду щодо порушень на виборах з огляду на визнання їх недійсними», - заявив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Він уточнив, що, зокрема, сьогодні суд відхилив ще 7 позовних заяв, а відтак, з урахуванням, що вчора таких було 17, станом на сьогодні представники Ю.ТИМОШЕНКО вже програли 24 суди. А загалом, повідомив Б.КОЛЕСНІКОВ, до судів було подано 60 скарг про порушення на виборах.

Він повідомив про курйозні обставини, які позивачі вважають такими, що перешкоджали волевиявленню громадян. Наприклад, зазначив депутат, у двох скаргах йдеться, що людині на виборчій дільниці завадив проголосувати домашній собака, який перебував біля входу. «Тварин треба любити і не писати такі скарги», - пожартував Б.КОЛЕСНІКОВ.

Він також наголосив, що немає підстав для перерахунку голосів на виборчих дільницях у південносхідних областях, як цього вимагають у штабі Ю.ТИМОШЕНКО.

Б.КОЛЕСНІКОВ підкреслив, що чесність і прозорість виборів підтверджені тисячами міжнародних та українських спостерігачів, а також самими членами дільничних комісій від БЮТ, які ставили свої підписи під протоколами.

«Нехай ТУРЧИНОВ їде і рахує. Ми йому повністю довіряємо», - зауважив Б.КОЛЕСНІКОВ.