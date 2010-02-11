Бютівець Ляшко заявляє, що в нього зникла картка для голосування

Народний депутат від БЮТ Олег ЛЯШКО заявляє, що в нього зникла картка для голосування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Верховної Ради.

За словами О.ЛЯШКА, він змушений виступати з трибуни ВР у зв’язку з тим, що відсутня картка (як відомо, мікрофон вмикається після задіяння картки для госування на робочому місці депутата).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на ранковому засіданні парламенту О.ЛЯШКО звинуватив ряд депутатів від БЮТ у тому, що вони підтримують закон про держзакупівлі, який передбачає корупційні схеми.