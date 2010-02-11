НУ-НС вирішує, як жити далі, бо «фактор Ющенка зник»

Фракція НУ-НС провела збори своїх народних депутатів для обговорення ситуації, що склалася після президентських виборів, та можливості консолідації зусиль на майбутнє.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив народний депутат від НУ-НС Тарас СТЕЦЬКІВ.

За його словами, вперше за останній час на збори фракції з’явилися 35 депутатів, крім депутатів від груп «За Україну!» та УНП.

«Обговорювалося питання про можливість консолідації фракції і відновлення її повноцінної роботи. Така спроба зараз буде здійснена, оскільки фактор ЮЩЕНКА уже зник, і є розуміння того, що фракція може бути суб’єктом політичних процесів», - сказав Т.СТЕЦЬКІВ.

Т.СТЕЦЬКІВ зазначив, що зараз невідома позиція щодо можливої консолідації груп «За Україну!» та УНП. «Можливо, вони не приєднаються до такої консолідації, але ми б дуже хотіли, щоб вони приєдналися», - сказав він.

За словами народного депутата, також обговорювалися можливі варіанти тактичної поведінки фракції та стратегічні підходи. «Це був обмін думок, жодного рішення не приймалося», - сказав він.

Т.СТЕЦЬКІВ наголосив, що збори продовжатьсяі завтра та у понеділок.

За словами депутата, основна частина депутатів фракції схиляється до неможливості створення коаліції з Партією регіонів, оскільки немає підстав вірити, що “регіонали” погодяться на кандидатуру прем’єр-міністра від НУ-НС.

Крім того, додав Т.СТЕЦЬКІВ, більшість депутатів виступає за початок створення єдиної серйозної політичної сили, яка у разі дострокових виборів до Верховної Ради змогла б пройти до парламенту.

У свою чергу, лідер депутатської групи УНП Юрій КОСТЕНКО підтвердив, що його група і група «За Україну!» проводили своє окреме засідання. Він зауважив, що під час засідання обговорювалося питання щодо можливих нових коаліцій у парламенті, однак жодного конкретного рішення не було ухвалено.

Ю.КОСТЕНКО відмовився говорити, чи бачить він депутатів своєї групи у новій можливій коаліції з Партією регіонів. «Жодних переговорів про коаліцію поки не ведеться. Якщо будуть переговори, то тоді і будемо говорити», - сказав він.