Нардеп від БЮТ стверджує, що не голосував за скандальний закон

Народний депутат від БЮТ Святослав ОЛІЙНИК заявляє, що сьогодні, 11 лютого, не брав участі в голосуванні за прийняття в другому читанні та в цілому Закону «Про закупівлю робіт, товарів і послуг за державні кошти».

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, відповідну заяву С.ОЛІЙНИК направив на ім`я голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА.

Зокрема, депутат стверджує, що був відсутній у сесійній залі й не брав участі в голосуванні, у зв`язку із чим відкликає свій голос.

«11 лютого 2010 року під час розгляду законопроекту №2263-1 я був відсутній у сесійній залі Верховної Ради, у зв`язку з чим не брав участі у її засіданні й голосуванні за зазначений законопроект. На підставі викладеного, відкликаю свій голос, який був використаний при голосуванні 11 лютого 2010 року за прийняття законопроекту « Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» у другому читанні і в цілому й прошу його не враховувати», - сказано в заяві С.ОЛІЙНИКА, інформує його прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, ВР сьогодні 245-ма голосами ухвалила Закон «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти». З фракції БЮТ за нього проголосували 50 народних депутатів.