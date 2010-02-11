У Януковича заявили, що його привітали президенти Франції та Німеччини

Президент Франції Ніколя Саркозі привітав Віктора Януковича з нагоди обрання на посаду Президента України, про це повідомляє прес-служба Партії регіонів. „Український народ висловив свій вибір під час вільних виборів, які мали плюралістичний і демократичний характер і відбувались згідно норм, як це відзначила спостережна місія ОБСЄ. Це є перемогою демократії в Україні, а також зразком для всього регіону. Я радію перспективі працювати з Вами”, – цитує прес-служба привітання Президента Франції.

Також, за її даними, Президент Федеративної Республіки Німеччина Горст Кьолер також привітав Віктора Януковича з обранням Президентом України і побажав „наснаги і якомога більше успіху у подоланні усіх викликів”.