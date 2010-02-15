В БЮТ кажуть, що підуть у суд сьогодні чи завтра

БЮТ сьогодні, в крайньому випадку завтра, звернеться до Вищого адміністративного суду України зі скаргою на бездіяльність Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

Він зазначив, що скарга стосуватиметься дій ЦВК, «яка не зважила на аргументи нашого кандидата, нашої політичної сили» про порушення у ході виборів 7 лютого.

Лідер фракції підкреслив, що БЮТ надасть суду вагомі аргументи, «вони серйозні».

І.КИРИЛЕНКО не відповів на запитання журналістів, чи братиме фракція БЮТ участь в інавгурації новообраного Президента Віктора ЯНУКОВИЧА. Він лише зазначив, що після рішення суду, в залежності від його результатів, фракція БЮТ визначиться з цього питання.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого Центральна виборча комісія офіційно оголосила Президентом України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Разом з тим кандидат на пост Президента Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що не визнає перемогу В.ЯНУКОВИЧА і оскаржуватиме результати президентських виборів у судах.

Сьогодні голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН на Погоджувальній раді парламенту запропонував провести інавгурацію нового Президента 25 лютого.

У свою чергу заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК висловила думку, що на сьогодні достатньо часу, аби спочатку отримати рішення суду за позовом представників кандидата у президенти Ю.ТИМОШЕНКО, а потім проводити інавгурацію новообраного глави держави.