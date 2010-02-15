Тимошенко вимагатиме розгляду свого позову повним складом ВАСУ

Кандидат на пост Президента, чинний прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО наполягатиме на розгляді її позову щодо незаконності протоколу Центральної виборчої комісії про встановлення офіційних результатів президентських виборів у повному складі суддів Вищого адміністративного суду України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник виборчого штабу кандидата у президенти Ю.ТИМОШЕНКО, перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Нам стало відомо, що наші опоненти, представники Віктора ЯНУКОВИЧА, здійснюють тиск для того, щоб не розглядати скаргу у повному складі, а розглянути заангажованою п’ятіркою суддів, щоб отримати заздалегідь прогнозоване рішення», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Керівник штабу Ю.ТИМОШЕНКО нагадав, що на сьогоднішній день ухвалено розпорядження ВАСУ про те, що виборча скарга повинна розглядатися лише у повному складі суду.

«Ми виступаємо категорично проти будь-якого тиску на суд і вважаємо, що тільки повний склад Вищого адміністративного суду, не зважаючи на всі ті проблеми, які є в цьому суді, все ж таки можуть дати шанс суспільству на об’єктивний розгляд справи», - підкреслив О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого Центральна виборча комісія офіційно оголосила Президентом України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Разом з тим кандидат на пост Президента Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що не визнає перемогу В.ЯНУКОВИЧА і оскаржуватиме результати президентських виборів у судах.

Завтра Ю.ТИМОШЕНКО подасть позов у Вищий адміністративний суд України щодо незаконності протоколу ЦВК про встановлення офіційних результатів виборів Президента України.