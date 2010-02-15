Янукович зондує готовність Росії йти на поступки

Заяви переможця президентських виборів Віктора ЯНУКОВИЧА про створення газотранспортного корсорціуму з Росією більше свідчать про бажання прозондувати ситуацію із можливістю поступок росіян щодо поставок газу, а не намір швидко довести до реалізації цей проект.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловила аналітик Центру Східних досліджень Анна ГУРСЬКА (OSW, Варшава).

«Ще дуже далеко до того, аби створювати консорціум», - сказала вона.

Експерт зауважила, що ще під час виборчої кампанії представники Партії регіонів, лідером якої є В.ЯНУКОВИЧ, заявляли одночасно про можливість перегляду підписаного в 2009 році українсько-російського контракту та про можливість створення газотранспортного консорціуму.

На думку експерта, регіонали хотіли з’ясувати, наскільки схильна російська влада зменшити ціну на газ для українців в обмін на можливе створення газотранспортного консорціуму.

„Це зондування позицій”, - зазначила експерт.

Аналітик нагадала, що росіяни однозначно заявили, що не передбачать перегляду контракту з Україною, що змусить регіоналів представляти необхідність створення консорціуму для збереження обсягу газового транзиту українською територією в умовах розвитку альтернативних маршрутів газових поставок (Nord Stream, South Stream).

Як повідомлялося, раніше В.ЯНУКОВИЧ заявляв, що, вступивши на посаду Президента України, має намір відтворити консорціум з управління газотранспортною системою (ГТС) країни.