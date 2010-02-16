Тимошенко заявила, що не збирається йти у відставку

Юлія ТИМОШЕНКО на зустрічі з депутатами з фракції “Наша Україна – Народна самооборона” заявила, що не має наміру подавати у відставку з посади прем’єр-міністра України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам народний депутат від НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.

«Ми почули від прем’єр-міністра України, що вона не збирається подавати у відставку», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

За його словами, Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що «президентські вибори до парламенту і, зокрема, до ситуації в уряді жодного ні юридичного, ні іншого відношення не мають».

За словами Р.ЗВАРИЧА, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що якщо є можливість зберегти і консолідувати «нашу коаліцію, то вона це буде робити».