Тимошенко заявила, що не збирається йти у відставку
10:48, 16 лютого 2010Політика
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|Роман Зварич
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам народний депутат від НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.
«Ми почули від прем’єр-міністра України, що вона не збирається подавати у відставку», - сказав Р.ЗВАРИЧ.
За його словами, Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що «президентські вибори до парламенту і, зокрема, до ситуації в уряді жодного ні юридичного, ні іншого відношення не мають».
За словами Р.ЗВАРИЧА, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що якщо є можливість зберегти і консолідувати «нашу коаліцію, то вона це буде робити».
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