ВАСУ просять забрати у ЦВК оригінал протоколу про результати виборів

Представник інтересів кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО у суді, народний депутат від БЮТ Андрій ПОРТНОВ під час судового засідання Вищого адміністративного суду України подав клопотання до колегії суддів ВАСУ з проханням витребувати оригінал протоколу ЦВК від 14 лютого про результати голосування, а також викликати 17 свідків.

Як передає кореспондент УНІАН, ці клопотання він заявив після перерви в судовому засіданні.

З цих 17 свідків четверо – представники Центральної виборчої комісії, які на засіданні ЦВК 14 лютого заявили окремі думки з приводу встановлення й оголошення результатів голосування у другому турі президентських виборів.

У своєму виступі А.ПОРТНОВ попросив суд задовольнити ці клопотання.