Україну кваплять з переговорами про зону вільної торгівлі з ЄС

Україні необхідно якнайшвидше успішно завершити переговори про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Таку думку висловив Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Ганс-Юрґен ГАЙМЗЬОТ у статті для тижневика «Дзеркало тижня», опублікованій у № 6 (786) від 20-26 лютого 2010 р.

За його словами, для всебічної модернізації Україні потрібно ставати більш відкритою для зовнішнього світу.

Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТ також нагадав, що Угода про зону вільної торгівлі є частиною Угоди про асоціацію з ЄС.

"Я твердо переконаний: майбутній шлях України залишається європейським, адже йому немає альтернативи", - зазначив він.

"Цей шлях було вибрано тому, що люди так хочуть, і тому, що цього також потребує модернізація країни", - додав Г.-Ю. ГАЙМЗЬОТ.

"Я вітаю те, що найважливіші кандидати у президенти були єдині у прагненні продовжувати зближення з Європою", - сказав посол.

Впри цьому він зазначив, що "наближення до Європейського співтовариства поставить перед Україною чимало завдань, а мені здається, що це мало хто чітко усвідомлює".