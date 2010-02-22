У БЮТ заявляють, що Литвин блокує позачергове засідання ВР

Партія регіонів перешкоджає проведенню позачергового засідання Верховної Ради, яке ініціювала фракція БЮТ.

Про це заявив перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН, повідомили УНІАН в прес-службі БЮТ.

«Фракція БЮТ згідно ст.87 Конституції і ст.19 Регламенту зібрала підписи для проведення позачергового засідання з єдиною вимогою - розглянути постанову Партії регіонів про відставку Кабінету міністрів. Проте на даний момент ми зіткнулися із шаленим спротивом і штучними перешкодами з боку регіоналів», - заявив він.

За словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, секретаріат Верховної Ради категорично не хоче прийняти підписи БЮТ, а голова ВР Володимир ЛИТВИН категорично відмовляється скликати позачергове засідання.

Перший заступник голови фракції БЮТ впевнений, що така поведінка регіоналів і їх сателітів зумовлена розумінням власної неспроможності відправити уряд у відставку.

«Вони розуміють, що голосів за відставку уряду у них немає і найближчим часом не буде», - підкреслив народний депутат. А.КОЖЕМ’ЯКІН наголошує, що блокування позачергового засідання Партією регіонів і секретаріатом Верховної Ради є порушенням закону. «Ми подали 150 підписів, і це наша конституційна вимога. А ті, хто відмовляється виконувати її, переступають через закон», - резюмував він.