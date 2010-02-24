До КС надійшло подання ВР Криму щодо присвоєння Бандері звання Героя

До Конституційного Суду України сьогодні надійшло конституційне подання Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України «Про присвоєння С.Бандері звання Герой України» від 20 січня 2010 року № 46.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, згідно з Регламентом суду, подання передано на вивчення в Секретаріат Конституційного Суду.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня 2010 року Президент України В.ЮЩЕНКО своїм указом присвоїв звання Герой України С.Бандері.

17 лютого Верховна Рада Криму затвердила подання до Конституційного Суду з проханням визнати таким, що не відповідає законам країни, указ Президента про присвоєння С.Бандері звання Героя України.

Парламент автономії вважає, що рішення В.ЮЩЕНКА не відповідає низці статей Конституції, закону від 2000 року про державні нагороди і указу Президента від 2002 року про звання «Герой України».