Бродського в Київраді позбавили слова на 10-ій хвилині сесії

Київська міська рада позбавила позафракційного депутата Київради Михайла Бродського слова на час пленарного засідання 8 лютого. За таке рішення проголосували 50 депутатів при необхідних 50.

Зокрема, після відкриття сесії Бродський узяв слово і закликав киян спостерігати, як Київрада ділитиме земельні учасники під час сесії.

Депутат також заявив, що дехто із зареєстрованих за картками депутатів Київради фізично в сесійному залі не присутній.

Він закликав секретаря Київради Олеся Довгого виключити можливість голосування відсутніх депутатів.

Після цього депутат Київради від фракції Партії регіонів Олег Шевченко запропонував поставити на голосування питання про позбавлення Бродського слова.

Після голосування Довгий заявив, що це процедурне питання і для його ухвалення достатньо 50 голосів.

«Михайле Юрійовичу, прошу бути обережнішим у своїх висловлюваннях», - звернувся Довгий до Бродського.

Основне питання на порядку денному сьогоднішнього засідання, стосується зниження тарифів на житлово-комунальні послуги в столиці в середньому в 1,9 раза. Крім того, депутати планують розглянути 107 земельних питань щодо передачі і продажу землі.

Обком з посиланням на Українські новини