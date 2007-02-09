Луценко зібрав 8 тисяч людей

Близько 8 тисяч прихильників громадянського руху «Народна самооборона» провели сьогодні в Хмельницькому мітинг на підтримку цього руху.

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг розпочався близько 17-ї години і тривав три години. Мітингувальники тримали прапори з символікою «Народної самооборони», партій ПОРА, «Вперед, Україно!», «Наша Україна». Також було три прапори Соціалістичної партії України і національні прапори України.

Далі розпочався концерт, на якому виступили українська співачка Марійка БУРМАКА, а також гурти «Мандри» і «Друга ріка».

Після концерту перед мітингувальниками виступили лідери «Народної самооборони» Тарас СТЕЦЬКІВ і Юрій ЛУЦЕНКО, які закликали людей об’єднуватися для встановлення контролю над владою, а також для проведення навесні маршу справедливості на Києві. «Доки збудуються стіни Бастилії, нам треба не допустити навіть зведення її фундаменту», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО і передав людям великий прапор з символікою «Народної самооборони».

Мітинг закінчився виконанням національного гімну.

Планується, що Ю.ЛУЦЕНКО відвідає в суботу Полтаву, а в неділю – Черкаси.