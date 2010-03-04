Польські експерти: не треба піддаватися паніці, що Україна стане проросійською

Новий Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не буде вести таку проросійську політику, як могло би видаватися на основі його іміджу політика готового до значних поступок росіянам.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловили польські експерти на конференції, присвяченій ситуації в Україні, котра відбулася в середу у Варшаві.

Колишній віце-глава Європейського парламенту Януш ОНИШКЕВИЧ відзначив, що деякі оглядачі у 1994 році після перемоги у президентських виборах Леоніда КУЧМИ над Леонідом КРАВЧУКОМ висловлювали занепокоєння можливою змінною зовнішньополітичних пріоритетів України.

«КРАВЧУК вважався таким проєвропейським і багато хто задумувався, як воно буде з КУЧМОЮ», - зауважив він.

Експерт сказав, що натомість саме за президентства Л.КУЧМИ, котрий керував Україною до 2004 року, вступ до Європейського Союзу та НАТО визначено стратегічними цілями держави.

Крім цього, Л.КУЧМА, незважаючи на обіцянки під час виборчої кампанії, не надав російській мові статус державної.

Я.ОНИШКЕВИЧ також зауважив, що В.ЯНУКОВИЧА підтримують представники українського великого бізнесу, котрі насправді конкурують з росіянами за доступ до західних ринків збуту, капіталу та технологій.

«ЄС це не СНД, куди втягують, туди треба вдертися», - відзначив він.

Публіцист видання Gazeta Wyborcza Марчін ВОЙЧЕХОВСЬКИЙ теж висловив думку, що В.ЯНУКОВИЧ та сили, котрі його підтримують, не будуть вести однозначно проросійську політику, а намагатимуться знайти баланс інтересів.

«Не треба піддаватися паніці, що Україна стане проросійською», - сказав він.

Експерт зауважив, що В.ЯНУКОВИЧ буде намагатися вести тверду та раціональну політику, а не «політику капітуляції», чого очікують деякі оглядачі.