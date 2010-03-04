ПР хоче, щоб Рада сьогодні змінила принципи створення коаліції

Фракція Партії регіонів наполягає на розгляді сьогодні в парламенті змін до закону про Регламент Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту перший заступник голови фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Він зазначив, що відповідний законопроект розглянуто на засіданні Комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту.

(Як повідомлялося, даний законопроект був зареєстрований в парламенті лише вчора. Він передбачає можливість входження до складу парламентської коаліції окремих народних депутатів).

У той же час народний депутат від НУ-НС Анатолій МАТВІЄНКО наголосив, що «до цього документа треба серйозно віднестися». Він підкреслив, що даний законопроект потребує детального вивчення.