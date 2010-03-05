Кого Янукович узяв з собою до Москви

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відбув до Москви з офіційним візитом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, згідно з програмою візиту, В.ЯНУКОВИЧ проведе зустріч з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ у вузькому колі, після чого переговори продовжаться в розширеному складі.

Після переговорів у Кремлі глави держав виступлять з короткою заявою для преси.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ покладе вінок до могили Невідомого солдата в Олександрівському саду.

Також програмою візиту передбачена зустріч В.ЯНУКОВИЧА в Будинку уряду РФ з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ – у вузькому складі і в складі делегацій двох країн.

Передбачається, що сьогодні ввечері В.ЯНУКОВИЧ повернеться до Києва.

У складі української делегації – голова Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН, заступник голови АП Ганна ГЕРМАН, міністр закордонних справ Петро ПОРОШЕНКО, посол України в РФ Костянтин ГРИЩЕНКО, в.о. голови СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ, а також група народних депутатів (Юрій СЛАВУТА, Юрій БОЙКО, Володимир КОЗАК) та інші.