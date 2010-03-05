Тимошенко: я знала, що будуть такі результати голосування

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО знала, що Верховна Рада ухвалить рішення про недовіру уряду і відправить його у відставку ще до початку голосування з цього питання.

Про це вона заявила сьогодні в ефірі програми Шустер Live.

"Я знала, як відбуватиметься голосування, які фракції будуть голосувати, які окремі депутати. Я знала, що будуть такі результати голосування", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня Верховна Рада України підтримала резолюцію про винесення недовіри уряду Ю.ТИМОШЕНКО. Це рішення підтримали 243 із 286 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Проти проголосували 10.

За резолюцію проголосували 172 депутати від Партії регіонів, семеро - від БЮТ, 15 - від НУ-НС, 27 - від КПУ, 19 - від Блоку Литвина і троє позафракційних.