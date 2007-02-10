Близько 10 тисяч людей прийшли до Луценка в Полтаві

У Полтаві близько 10 тис. осіб взяли участь у мітингу на підтримку громадянського руху “Народна самооборона”.

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг розпочався близько 17.00 і тривав до 19.00. Учасники мітингу тримали прапори з символікою “Народної самооборони”, партій “Пора”, “Вперед, Україно”, блоку “Наша Україна”, національні прапори, також було помічено шість прапорів Соціалістичної партії.

На початку зібрання виступили співачка Марія БУРМАКА та гурт “Мандри”.

Після їхніх виступів на сцену вийшли лідери “Народної самооборони” Юрій ЛУЦЕНКО і Тарас СТЕЦЬКІВ. У своїх промовах вони закликали громадян об’єднуватися для встановлення контролю над владою, щоб змусити політиків виконувати свої обіцянки. Також Ю.ЛУЦЕНКО і Т.СТЕЦЬКІВ закликали учасників мітингу взяти участь у Маршу справедливості, який планується провести у Києві навесні. Після виступів вони передали мітингувальникам великий прапор з символікою “Народної самооборони”. Наприкінці мітингу прозвучав гімн України.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав тур областями України для створення на місцях ініціативних груп та організаційних комітетів громадянського руху «Народна самооборона».