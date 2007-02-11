Про що домовилися Катеринчук з Луценком

Близько 8 тис. прихильників громадянського руху «Народна самооборона» провели мітинг на його підтримку в Черкасах.

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг розпочався близько 12-ї години і закінчився о 14-й. На ньому виступили лідери «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО і Тарас СТЕЦЬКІВ. Вони закликали людей об’єднуватися для встановлення контролю над діями влади, а також приєднуватися до Маршу справедливості, який планується провести у квітні-травні в Києві.

Після виступу Т.СТЕЦЬКІВА і Ю.ЛУЦЕНКА на сцену вийшов лідер громадянського руху «Європейська платформа для України» Микола КАТЕРИНЧУК. Він висловив думку щодо необхідності розробити нову редакцію Конституції, яка б відповідала стандартам Європейського Союзу.

Також він повідомив, що «Європейська платформа України» та «Народна самооборона» домовились з приводу того, що слід розробити нову Конституцію за демократичними стандартами. «Наша відповідь одна, і вона спільна: давайте вже писати нову Конституцію за стандартами Конституцій Європейського Союзу, тому що там найвищі демократичні стандарти», - сказав М.КАТЕРИНЧУК.

Під час мітингу його учасники тримали національні прапори України, прапори з символікою «Народної самооборони», партій “Пора”, «Вперед, Україно!», блоку «Наша Україна», також було два прапори СПУ.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав тур областями України для створення на місцях ініціативних груп та організаційних комітетів громадянського руху «Народна самооборона».