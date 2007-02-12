У Нашій Україні можуть погодитися на половину дискримінації

Народний депутат, член фракції “Наша Україна” Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ не виключає, що найближчим часом у Верховній Раді буде ініційоване питання підняття для політичних партій прохідного бар’єру на виборах.

Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ нагадав, що з введенням пропорційної системи виборів прохідний бар’єр в Україні був 4%, нині - 3%. “Взагалі, за міжнародною практикою, нормальним вважається рівень бар’єру від 3 до 5 відсотків. Нижче – бар’єр неефективний, а вище – він оцінюється як дискримінаційний. Тому у цих межах - 3-5% - бар’єр можна обговорювати і можна змінювати, - зазначив Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

За його словами, “дехто вважає за доцільне встановити верхню межу прохідного бар’єру в рамках 5 відсотків”. “Є й цілий ряд пропозицій становити дуже високий бар’єр - 7% і навіть 9%”, додав депутат. На його думку, у такий спосіб мається на меті стимулювати двопартійну систему в Україні. У зв’язку з цим Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ підкреслив, що “дев’ятивідсоткой бар’єр є дійсно дискримінаційним, він може штучно привести до двопартійної системи, таким чином порушуючи засади пропорційного представництва. Адже сама ідея втілення пропорційної системи (замість мажоритарної) полягала в тому, аби забезпечити представництво практично усіх виборців”.

Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ зазначив, що підвищення бар’єру призведе до того, що значна кількість виборців втратить свої голоси: “Хочу нагадати, що в 1998, 2002 і в 2006 роках кількість втрачених голосів коливалася від четвертої до п’ятої частини усіх виборців. Підвищення ж бар’єру може призвести до того, що майже половина виборців не буде представлена в парламенті. І це дійсно дискримінаційний підхід”.

“Тому дискусії з цього приводу будуть – побачимо, чим вони закінчиться. – переконаний народний депутат. - На мій особистий погляд, політична доцільність може привести до підвищення бар’єру в рамках 5%. Однак будь-який вищий бар’єр я буду вважати недоцільним і несправедливим”.