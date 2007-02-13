Інвестори наскаржились Ющенку на Януковича

Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір обговорити з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ проблему експорту та ціноутворення зернових.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він сказав на зустрічі з виконавчим директором «Каргілл Європа», членом Консультативної ради з питань іноземних інвестицій в Україні Дейвом РОДЖЕРСОМ.

Серед тем, яким співрозмовники приділили увагу – ситуація на сільськогосподарському ринку – особливо в контексті експорту зернових та встановлення цін на них, питання відшкодування ПДВ, організація ефективних відносин між владою та бізнесом, інвестиційний клімат в Україні, відзначили у прес-службі.

«Україна має стати одним з провідних учасників світового ринку сільського господарства, бути активним гравцем - особливо це стосується зернових культур», – зазначив В.ЮЩЕНКО.

Президент окремо поцікавився ситуацією, що нині склалася на внутрішньому ринку зерна країни. На його переконання, уряд має шукати альтернативний або ширший інструментарій для регулювання цінової політики на сільськогосподарську продукцію на території України з тим, аби її виробники та трейдери отримали змогу працювати також і за світовими цінами, які зараз помітно вищі за внутрішні українські.

На думку В.ЮЩЕНКА, Кабмін може передбачити для фіксування ціни бюджетні кошти. Виключно адміністративне регулювання, переконаний він, не є ефективним.

Сьогоднішня проблема уряду, зазначив Президент, в тому, що він поки що не бачить картини комплексної організації нового ринку зернових. Відтак, питання лібералізації ціни залишається невирішеним.

З цього приводу Д.РОДЖЕРС відзначив, що «Каргіл Європа», як і багато інших компаній, що працюють в Україні, нині найбільш стурбована саме втручанням урядових структур у ринкові процеси. Квоти, встановлені Кабміном на експорт зернових, зрештою, б’ють і по його постачальниках, і по переробниках, і по трейдерах. «Нам хотілося б знати правила гри, бути чітко поінформованими про ту політику української влади щодо сільського господарства, яку вона має намір здійснювати надалі», - сказав він.

Д.РОДЖЕРС поінформував В.ЮЩЕНКА про пропозиції, надіслані компанією до Кабінету Міністрів – йдеться, зокрема, про питання ціноутворення та експортну політику. Сьогодні, зазначив він, Україна може собі дозволити експортувати більші обсяги зернових і, водночас, повністю задовольняти внутрішній попит – загальний обсяг зернових в державі становить 21 млн. тонн.

Підсумовуючи цю тему, глава держави сказав, що матиме розмову з прем’єр-міністром України та сподівається на подальше конструктивне вирішення питання експорту та ціноутворення зернових.

Крім того, Президент висловив зауваження до роботи податкових органів щодо своєчасної компенсації ПДВ. Звертаючись до присутнього на зустрічі голови ДПА Анатолія БРЕЗВІНА, В.ЮЩЕНКО наголосив, що відшкодування ПДВ є справою честі для влади, оскільки йдеться про довіру до України з боку бізнесу, а відтак – роботу на українському ринку іноземних компаній та прихід інвестицій. Тим більше коли це стосується таких провідних світових компаній, як «Каргілл», якій досі не повернуто 18 млн. доларів. Глава держави доручив А.БРЕЗВІНУ взяти це питання під особистий контроль.

Зі свого боку Д.РОДЖЕРС, говорячи про діяльність «Каргіллу» в Україні, наголосив: «У нас є великі плани по розвитку індустрії переробки харчових продуктів, є інші широкі плани і бажання продовжувати роботу в Україні».

У розмові також взяли участь перший заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК, президент ЗАТ «АТ Каргілл» Андреас РІКМЕРС, віце-президент ЗАТ «АТ Каргілл», віце-президент Української зернової асоціації Іван МІРОШНІЧЕНКО.