МЗС просить не їхати в Гвінею

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Гвінейської Республіки до нормалізації ситуації в цій державі.

Про це йдеться у коментарі речника Міністерства закордонних справ України Андрія ДЕЩИЦІ, переданому УНІАН.

За його словами, в Україні уважно відстежують розвиток ситуації в Гвінейській Республіці та з глибокою стурбованістю сприймають повідомлення про подальше її загострення.

“Ми висловлюємо щирий жаль у зв’язку із загибеллю людей у ході подій, викликаних політичною кризою, і закликаємо органи влади Гвінейської Республіки та усі причетні сторони з усією відповідальністю підійти до пошуку шляхів мирного вирішення спірних питань, утримуватися від будь-яких дій, що можуть призвести до нових людських жертв”, - сказано у коментарі.

Україна занепокоєна долею громадян України, які проживають або тимчасово перебувають на території Гвінеї. У цьому зв’язку Посольству України в Гвінейській Республіці дані необхідні інструкції щодо вжиття всебічних заходів для гарантування безпеки громадян України.

Як повідомлялося, Президент Гвінеї Лансан КОНТЕ 13 лютого увів військовий стан в країні у відповідь на витупи прихильників профспілок, які наполягають на його відставці. Під час сутичок маніфестантів з поліцією загинуло близько 100 осіб.