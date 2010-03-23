Волинська облрада вимагає відставки Табачника

Волинська обласна рада вимагає звільнення Дмитра ТАБАЧНИКА з посади міністра освіти на науки України.1

Як повідомили УНІАН у прес-службі громадського руху “За Україну!”, таке рішення ухвалено на позачерговій сесії обласної ради.

Ініціатором позачергово засідання виступив депутат облради від партії „За Україну!” Ігор ГУЗЬ, зазначили у прес-службі.

Лідер партії „За Україну!” В’ячеслав КИРИЛЕНКО, який взяв участь у роботі позачергової сесії облради, висловив переконання, що рішення волинських депутатів щодо вимоги відставки міністра освіти та науки Д.ТАБАЧНИКА буде не останньою ухвалою органів місцевого самоврядування, яка дає оцінку позиції новопризначеного члена уряду.

„Будь-якому уряду, в тому числі і теперішньому, щодо якого тривають дискусії з приводу його конституційності, набагато вигідніше політично позбуватися таких членів уряду, ніж платити високу ціну політичної і громадянської напруги внаслідок їх призначення та діяльності”, - зазначив лідер партії „За Україну!”.

„Важливо, що місцеве самоврядування висловлює принципову позицію, демонструючи, що багатотисячні протести в різних областях України мають підтримку на всіх рівнях – від місцевих рад до парламенту”, - підсумував він.