Балога пропонує тижневий мораторій на брудну політику

Лідер партії “Єдиний Центр” Віктор БАЛОГА закликає політиків запровадити мораторій на будь-які політичні дискусії та критику впродовж Страсного тижня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

На його переконання, і влада, й опозиція повинні дати можливість людям відсвяткувати Великдень без політичних баталій. «Український народ треба хоча б на тиждень звільнити від сварок, публічних образ і звинувачень, які стали головними засобами вітчизняної політики. Проживши дуже складний рік, суспільство потребує такого перепочинку. Тому усім тим, хто зробив політику своєю професією, варто напередодні великого свята звести до мінімуму публічну активність», - вважає В.БАЛОГА.

Він наголосив, що така поведінка відповідатиме православним християнським традиціям, які притаманні українській культурі. «У Страсний тиждень, який вважається часом найбільшого духовного очищення, в наших родинах панує мир спокій. І щонайменше, що можуть зробити політики - не псувати свято лайкою та різного роду псевдосенсаціями», – сказав лідер “Єдиного Центру”.

Політик вважає, що і Верховній Раді наступний пленарний тиждень слід провести у позитивному руслі, без надмірної політизації обговорюваних питань. Для цього депутатському корпусу треба зосередитися на підготовці рішень, важливих для суспільства і держави. «Навіть у такій складній справі, як розробка бюджету, варто застосувати принцип «менше політики - більше спокою та розсудливості», - сказав В.БАЛОГА.

На думку лідера “Єдиного Центру”, у ці дні засоби масової інформації також можуть зменшити рівень політизації інформаційного простору. Зокрема, за його словами, доцільно скорегувати підходи до проведення політичних передач і дискусійних ток-шоу. Важливо уникнути появи в теле- та радіоефірах дратівливих чи провокаційних тем, які викликають гострі висловлювання чи образи. Натомість більше уваги слід приділити змістовним темам, які об’єднують людей і країну - моральним, духовним та культурним цінностям.