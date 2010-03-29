Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ готовий оголосити нові парламентські вибори, якщо Конституційний Суд ухвалить рішення, що ставить під сумнів легітимність коаліції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

“В.ЯНУКОВИЧ прийме будь-яке рішення Конституційного Суду щодо легітимності новоствореної коаліції”, - наголошується у повідомленні.

У прес-службі запевнили, що Президент ніколи не піде на порушення Конституції і діятиме чітко за законом. “І у випадку, якщо Конституційний Суд ухвалив би рішення, яке ставило б під сумнів легітимність коаліції – Президент готовий оголосити нові парламентські вибори”, - зазначили у прес-службі.

У повідомленні також наголошується, що Президент робить усе, щоб суспільство звикало до нових реалій, коли влада не порушує закон та Конституцію. Президент вибудовує таке ставлення до Основного Закону, при якому порушення його було б неможливим у нашій державі.

”Віктор ЯНУКОВИЧ завжди піддавав гострій критиці факти порушення Конституції з боку вчорашньої влади. І сам ніколи не допустить повторення такої практики. Президент створить усі умови, щоб Конституційний Суд мав можливість працювати в рамках закону – спокійно й неупереджено”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до ст. 61 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України». Згідно із законом, коаліція депутатських фракцій - це сформоване за результатами виборів і на основі узгоджених політичних позицій та на засадах, встановлених Конституцією України і Регламентом ВР, об’єднання депутатських фракцій, народних депутатів, до якого входить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.

11 березня у парламенті було оголошено про створення коаліції депутатських фракцій «Стабільність і реформи». До її складу увійшли фракції Партії регіонів, КПУ, Блоку Литвина та окремі народні депутати, загалом - 235 осіб.

Того ж дня, 11 березня, до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 56 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 61 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 року № 1861–VI, в редакції Закону України «Про внесення зміни до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» від 9 березня 2010 року № 1952–VI.

Сьогодні, 29 березня, лідер об’єднаної парламентської опозиції Юлія ТИМОШЕНКО звинуватила Президента України В.ЯНУКОВИЧА та Партію регіонів у тиску на Конституційний Суд з вимогою ухвалення рішення, що засвідчує конституційність утворення нової коаліції.