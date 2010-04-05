Сьогодні у Москві запланована зустріч Януковича з Медведєвим

Сьогодні у Москві запланована зустріч президентів України і Російської Федерації Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, сьогодні глава держава В.ЯНУКОВИЧ перебуває з одноденним робочим візитом у столиці Росії Москві.

Зранку В.ЯНУКОВИЧ поклав квіти до могил двічі Героя Радянського Союзу льотчика-космонавта Георгія Берегового та його дружини Лідії на Новодівичому кладовищі. Як повідомлялося, Г.Береговий наприкінці 1970-х допоміг зняти судимості В.ЯНУКОВИЧА та вступити до КПРС.

Також сьогодні планується, що В.ЯНУКОВИЧ охрестить онука свого шкільного товариша.

Як також очікується, у другій половині дня відбудеться зустріч В.ЯНУКОВИЧА з Д.МЕДВЕДЄВИМ.