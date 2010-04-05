Тимошенко про Основний закон, непорушність кордонів і Монтеск'є

Лідер об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Україна має пишатися тим, що є найпершою серед європейських країн, у якій з`явився Основний Закон, повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Це наша демократія, це наша слава", - переконана лідер опозиції.

“Сьогодні, 5 квітня, виповнюється 300 років з дня прийняття Конституції України гетьмана Пилипа Орлика. Українці можуть пишатися цим документом, який побачив світ на 77 років раніше американської і на 81 рік раніше польської Конституції”, - підкреслює Ю.ТИМОШЕНКО.

Текст Конституції Пилипа Орлика несе відбиток давніх правових традицій, проте чимало його положень випередили час і є актуальними для сучасної України. "Кожна держава постає й існує завдяки непорушності кордонів. Так і територія нашої Вітчизни нехай не постраждає ані від нападу, ані внаслідок неправомірного рішення у своїх кордонах", - йдеться, зокрема, у документі.

"Думаю, що сьогодні ми повинні згадати: Українська держава має сталі конституційні традиції. У 1710 році, коли в цивілізованій Європі ще тільки починали говорити про принципи розділу влади, а молодий Монтеск`є ще навіть і не думав про "Дух законів", Україна вже мала першу Конституцію Пилипа Орлика", - констатує лідер опозиції.

Ю.ТИМОШЕНКО також зазначає, що мала нагоду читати, що навіть Конституції США і деяких європейських країн містять багато запозичень з першого українського Основного Закону. "Нехай це навіть легенда, історичний міф. Але міфи також не народжуються просто так, з нічого", - наголошує Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона вважає, що Конституція Пилипа Орлика – правова і інтелектуальна пам’ятка українського народу – має бути доступною для широкого загалу українців, які повинні пишатися своєю історією і надбанням своїх предків. Крім того, зазначає Ю.ТИМОШЕНКО, святкування 300-річчя першої Конституції потребує уваги від української влади, яка декларує повагу до кожного громадянина держави.

Як відомо, 5 квітня 1710 року Пилипа Орлика було обрано гетьманом України. Того ж дня у Бендерах було проголошено "Пакти і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького", які пізніше отримали назву Конституції Пилипа Орлика.