Розробники вже видалили відео після реакції гравців.

Користувачам TikTok почала потрапляти реклама лутер-шутера The First Descendant від корейської студії Nexon, і все б нічого, але в очі одразу впадає, що "балакуча голова", яка рекламує гру, - це не дуже якісна ШІ-модель.

У людини на відео максимально неприродна міміка і дивна мова. Особливо нейромережі не вдається назва гри NieR: Automata, з якою у The First Descendant нещодавно була колаборація. Явно моделі тренували на записах реальних людей, у яких теж були труднощі з вимовою назви.

Але дивацтва на цьому не закінчуються - в одному з таких відео помітили стримера DanieltheDemon, що спеціалізується на Warframe. Звісно, у ролику не він сам, а його нейромережева копія.

Гравці висловили своє невдоволення на сабреддіті The First Descendant, після чого АІ-рекламу прибрали з видачі TikTok. У мережі припускають, що Nexon могла найняти сторонню компанію для створення тіктоків для просування гри, а та вже прийшла з цією ідеєю.

Раніше ми розповідали, що Instagram почав показувати користувачам рекламу з їхніми обличчями. Соцмережа отримує доступ до вашої зовнішності, якщо ви використовували Meta AI для редагування своїх селфі.

