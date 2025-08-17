Після заяв Трампа про бажання обійти припинення вогню коаліція охочих може змінити свою позицію щодо умов мирних переговорів.

Міжнародна "коаліція охочих", яка донедавна наполягала на необхідності припинення вогню як передумови для мирних переговорів, може кардинально змінити свою позицію, пише BBC.

Зустріч так званої "коаліції охочих" у середу завершилась заявою про те, що "змістовні переговори можуть відбуватися лише в контексті припинення вогню або тривалого та значного припинення бойових дій". Однак ситуація змінилася вже за кілька днів.

Після саміту в Анкориджі між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним, президент США заявив, що надає перевагу негайному переходу до довгострокової мирної угоди, оминаючи формальне припинення вогню. Це викликало занепокоєння серед українських посадовців, які побоюються, що нова стратегія Заходу може передбачати тиск на Київ для поступок.

У спільній заяві європейських лідерів, оприлюдненій у суботу, а також у заяві британського прем’єра Кіра Стармера слово "припинення вогню" взагалі не згадується. Аналітики вважають, що це не випадковість, а свідоме коригування позиції на тлі нового підходу Вашингтона.

Очікується, що після сьогоднішньої зустрічі коаліції охочих буде оприлюднена нова спільна заява, яка може прояснити, чи залишається припинення вогню пріоритетом, чи відтепер у центрі уваги — політичні угоди, навіть якщо бойові дії тривають.

"Одне, на що варто звернути увагу, це те, чи обговорюватимуть вони потенційне припинення вогню", - додає видання.

Як пише CNN, угода замість припинення вогню грає на руку Путіну. За її словами, мирна угода також має на увазі вирішення розбіжностей щодо важкорозв'язних питань. До прикладу, РФ хоче захопити весь Донбас, тоді як Україна виключила передачу своїх земель окупантам.

Диктатор Володимир Путін вимагав від України вивести війська з Донецької та Луганської областей як умову про припинення війни з боку РФ, однак він сказав Трампу, що заморозить решту лінії фронту, якщо його основні вимоги будуть виконані.

