Також президент США порівняв ситуацію навколо Тайваню з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв йому не нападати на Тайвань, принаймні поки він залишається главою Білого дому. Про це він розповів в інтерв'ю Fox News.

"Він сказав мені: "Я ніколи цього не зроблю, поки ви президент". Сі сказав мені це, і я відповів: "Ну, я це ціную", але він також сказав: "Я дуже терплячий, і Китай дуже терплячий", - сказав Трамп у розмові з журналістами.

Президент США дав це інтерв'ю перед зустріччю з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Він порівняв ситуацію навколо Тайваню з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

Відео дня

"Я скажу вам, знаєте, у вас дуже схожа ситуація з президентом Китаю Сі і Тайванем, але я не вірю, що це станеться, поки я тут. Подивимося", - заявив Трамп.

Нагадаємо, що лідери США і Китаю провели свою першу "підтверджену" телефонну розмову під час другого президентського терміну Трампа в червні 2025 року. Також у квітні Трамп повідомив, що Сі телефонував йому, але не уточнив, коли відбулася розмова.

Китай картографує морське дно біля Тайваню - що відомо

Раніше The New York Times писало, що китайські наукові судна останніми роками проводять детальне вивчення водних просторів біля східного узбережжя Тайваню та навколо острова Гуам, на якому розташована ключова військово-морська база США. Китайські кораблі проходили там паралельними лініями або за щільною сіткою.

Експерти вважають, що така активність свідчить про те, що Китай хоче отримати інформацію про морське дно в цих стратегічних точках. За їхніми словами, ця інформація буде дуже корисною, наприклад, при плануванні підводних військових операцій.

Вас також можуть зацікавити новини: