Донбас символічно важливий для Путіна і вже понад 10 років він ніяк не може його захопити.

Президент України Володимир Зеленський поїде в Білий дім на переговори після того, як російський диктатор Володимир Путін назвав Донбас, який йому не вдалося захопити за понад 10 років бойових дій, своєю ціною за мир.

Як пише The Times, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці Путін запропонував заморозити лінії фронту в Херсонській і Запорізькій областях, які він вважає своїми, якщо ЗСУ залишать свої добре укріплені позиції на Донбасі.

Путін заявив Трампу, що українські позиції на лінії фронту в Донецькій області перебувають на межі краху. У подальшій телефонній розмові Зеленський закликав Трампа не вірити кремлівському правителю і заявив, що Україні така небезпека не загрожує.

Відео дня

Видання зазначило, що наприкінці короткої спільної пресконференції Путін з посмішкою запросив Трампа на повторну зустріч у Москві, що потенційно виключало б Зеленського з майбутніх переговорів.

Республіканці тут же закликали Трампа ввести санкції проти РФ, якщо Путін відмовиться з'явитися на тристоронній саміт із Зеленським.

"Якщо зустріч не відбудеться, Трамп може серйозно вплинути на Путіна і тих, хто купує його нафту і газ", - сказав сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Однак після зустрічі з Путіним в Анкориджі Трамп відмовився від ідеї жорстких санкцій проти РФ. Натомість він заявив, що "найкращий спосіб покласти край жахливій війні між Росією та Україною - це безпосередньо перейти до мирної угоди, а не просто до угоди про припинення вогню".

Водночас європейські країни хочуть, щоб Трамп надав Україні гарантії безпеки США, якщо Зеленський буде змушений здати укріплені позиції в Донбасі.

Видання зазначило, що Донбас символічно важливий для Путіна. Однак, на жаль для російського диктатора, через понад 10 років після того, як російські війська, замасковані під "зелених чоловічків", уперше ввійшли на Донбас, Київ усе ще утримує близько третини Донецької області, а ось Луганська майже повністю перебуває в руках Росії.

Переговори Трампа і Путіна

Під час переговорів на Алясці Путін заявив Трампу, що хоче отримати контроль над усім Донбасом, після чого буде готовий зупинити вогонь.

Трамп передав Зеленському цю пропозицію і сказав, що тепер рішення за Україною.

Вас також можуть зацікавити новини: