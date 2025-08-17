Китай створив великий підводний дрон (фото)

AJX-002 може виконувати роль як звичайної бойової одиниці, так і ударного підводного човна.

Під час підготовки до параду з нагоди Дня перемоги над Японією у столиці Китаю вперше продемонстрували великий безпілотний підводний апарат, який отримав позначення AJX-002, пише Defence Blog.

Міжнародні аналітики вважають, що Китай намагається створити аналог російського ядерного підводного дрона "Посейдон". За даними South China Morning Post, апарат може використовувати одноразовий ядерний реактор, що забезпечує до 200 годин автономної роботи, крейсерську швидкість понад 30 вузлів (приблизно 55 км/год), після чого переходить на батареї для виконання бойового завдання.

Китайський науковець Го Цзянь наголосив, що китайський дрон суттєво відрізняється від "Посейдона" і не призначений для провокування ядерної війни. За його словами, AJX-002 може виконувати роль як звичайної бойової одиниці, так і ударного підводного човна.

На параді очікується демонстрація ще кількох зразків озброєння, про існування яких раніше не повідомлялося, що підкреслює амбіції Пекіна щодо посилення своєї військової потужності в регіоні.

Як повідомляв УНІАН, китайські інженери зробили заявку на значний прорив в авіаційних технологіях, який потенційно може повністю переписати баланс сил на морі.

Так, інженери-дослідники Ван Яокунь та Цю Юйтін з Пекінського авіаційного університету стверджують, що в межах десятирічного проекту змогли створити перший у світі реактивний безпілотник з вертикальним зльотом і посадкою. Стверджується, що безпілотник, якому не потрібна злітно-посадкова смуга, може стартувати з палуби звичайного військового корабля — навіть у шторм — і безперешкодно переходити у швидкісний крейсерський політ на великі відстані.

