Президент Володимир Зеленський відзначив нагородами українських військових, рятувальників, правоохоронців, чимала кількість нагороджені посмертно.

Президент Володимир Зеленський нагородив командира 1-го корпусу Нацгвардыъ "Азов" полковника Дениса Прокопенка ("Редиса") орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

Про це йдеться в оприлюдненому Офісом глави держави указі № 598/2025 щодо відзначення військових, рятувальників, правоохоронців нагородами "за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові".

Згідно з документом, Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджені ще 10 бійців Нацгвардії: Ігор Бензерук, Денис Борцов, Станіслав Зобнєв, Святослав Козак, Максим Нечет, Богдан Олійник, Василь Савицький, Володимир Стрюков, Антон Хвостик, Богдан Цимбал.

Загалом в указі йдеться про відзначення десятків службовців Нацгвардії, Нацполіції, Державної служби з надзвичайний ситуацій та Держприкордонслужби. Вони отримали ордени "За мужність", медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни", "За врятоване життя". Чимала кількість відзначені посмертно.

Доповнюється...