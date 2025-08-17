Людина, яка наказала військовим розтеляти червону доріжку перед російським диктатором Володимиром Путіним, має понести відповідальність.
Таку думку в X висловила донька спецпредставника президента США Кіта Келлога Меган Моббс. Вона взагалі різко висловилася щодо того, що на Алясці червоний килим для Путіна стелили саме військові.
Моббс підкреслила, що така ситуація є неприйнятною: "Американські солдати у формі не повинні були розстеляти червоний килим для одного з наших головних супротивників. Крапка. Це жахливе рішення, і той, хто його ухвалив, має понести відповідальність".
Нагадаємо, 15 серпня на Алясці відбулася зустрч президента США Дональда Трампа з Путіним. Глава Білого дому тепло вітав міжнародного злочнця, та так, що навіть простелив перед ним червоний килим.
Знімок того, як військових змусили стелити цей килим облетів світову мережу і викликав числені насмішки над американською армією.
Заяви доньки Келлога про війну в Україні
31 липня донька Кіта Келлога зробила різку заяву на тлі російської атаки по Україні. На її думку, російський диктатор "випробовує рішучість і силу Америки".
А 9 серпня вона різко висловилася про політику Трампа щодо війни в Україні. Моббс зауважила, що вибір глави Білого дому визначить не тільки долю України.