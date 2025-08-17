'Неприйнятно': Франція виступила проти демілітаризації України

Франція проти демілітаризації України, якої вимагає Росія. Найкраща гарантія безпеки - це посилення армії, заявив міністр у справах Європи Бенжамен Аддад в інтерв'ю La Tribune Dimanche.
Посадовець наголосив, що будь-яка мирна угода повинна супроводжуватися гарантіями безпеки для стримування російської агресії у майбутньому.
"Це та робота, яку ми проводимо з нашими британськими партнерами та "коаліцією рішучих". Це, перш за все, вимагатиме сильної української армії, тому будь-яке бажання "демілітаризувати" Україну є неприйнятним", - заявив Аддад.
Франція готова відігравати активну роль у підтримці гарантій безпеки для України. Міністр додав, що президент США Дональд Трамп підтримує ідею участі в цих гарантіях безпеки. "Це позитивний крок вперед", - додав Аддад.
Вимоги Путіна - що треба знати
Нагадаємо, що під час саміту на Алясці російський диктатор Володимир Путін озвучив президенту США Дональду Трампу пропозиції Кремля про врегулювання війни в Україні.
Ключові вимоги Путіна:
- Україна має відвести війська з Донецької та Луганської областей;
- Росія заморозить лінію фронту на півдні (Херсон, Запоріжжя);
- Москва поверне невеликі ділянки Харківської та Сумської областей;
- Україна відмовиться від вступу до НАТО, але отримає "гарантії безпеки" поза межами альянсу;
- Крим буде визнаний російським;
- частина санкцій проти РФ має бути знята;
- російська мова та Російська православна церква отримають офіційний статус.