'Неприйнятно': Франція виступила проти демілітаризації України

Французький міністр зазначив, що Трамп підтримує ідею участі у гарантіях безпеки для України, тож це "позитивний крок вперед".

Франція проти демілітаризації України, якої вимагає Росія. Найкраща гарантія безпеки - це посилення армії, заявив міністр у справах Європи Бенжамен Аддад в інтерв'ю La Tribune Dimanche.

Посадовець наголосив, що будь-яка мирна угода повинна супроводжуватися гарантіями безпеки для стримування російської агресії у майбутньому.

"Це та робота, яку ми проводимо з нашими британськими партнерами та "коаліцією рішучих". Це, перш за все, вимагатиме сильної української армії, тому будь-яке бажання "демілітаризувати" Україну є неприйнятним", - заявив Аддад.

Франція готова відігравати активну роль у підтримці гарантій безпеки для України. Міністр додав, що президент США Дональд Трамп підтримує ідею участі в цих гарантіях безпеки. "Це позитивний крок вперед", - додав Аддад.

Вимоги Путіна - що треба знати

Нагадаємо, що під час саміту на Алясці російський диктатор Володимир Путін озвучив президенту США Дональду Трампу пропозиції Кремля про врегулювання війни в Україні.

Ключові вимоги Путіна:

Україна має відвести війська з Донецької та Луганської областей;

Росія заморозить лінію фронту на півдні (Херсон, Запоріжжя);

Москва поверне невеликі ділянки Харківської та Сумської областей;

Україна відмовиться від вступу до НАТО, але отримає "гарантії безпеки" поза межами альянсу;

Крим буде визнаний російським;

частина санкцій проти РФ має бути знята;

російська мова та Російська православна церква отримають офіційний статус.

