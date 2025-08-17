Путін і Трамп не досягли домовленостей щодо України, але риторика Кремля та обережність Заходу викликають тривогу.

Попри високі очікування та гучну інформаційну хвилю, зустріч між Володимиром Путіним та Дональдом Трампом у п’ятницю ввечері не принесла жодної угоди — ані про мир, ані навіть про припинення вогню в Україні. Однак вважати саміт марним — це помилка, яка може коштувати дорого, пише The Times.

Хоча переговори не завершились конкретними результатами, світ отримав цінне уявлення про позиції обох лідерів — насамперед, правителя Росії. Як зазначають оглядачі, Путін, що прибув до Аляски після багаторічної міжнародної ізоляції, виглядав задоволеним самим фактом своєї присутності на світовій сцені.

Під час нічної пресконференції він повторив ключові тези російської пропаганди, уникаючи будь-якої відповідальності за війну проти України.

Відео дня

"Ми завжди вважали українську націю братньою. [...] Для довгострокового миру потрібно врахувати всі законні занепокоєння Росії", — заявив Путін, фактично звинувативши Захід у розв'язанні повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Трамп — м’який тон із жорсткими наслідками

Трамп, у свою чергу, намагався зберегти баланс — похвалив Путіна за "відвертість", але після зустрічі одразу зателефонував Володимиру Зеленському. Однак саме його коментар для Fox News викликав найбільше занепокоєння в Києві та європейських столицях: "Зеленському час укласти угоду".

Ці слова багато хто сприйняв як тиск на Україну погодитися на територіальні поступки — імовірно, на Східному фронті. Це може стати частиною ширшої мирної ініціативи, яку Трамп готує вже восени. Проте, як зазначають експерти, поспішний мир без згоди України матиме фатальні наслідки.

Зеленський на шляху до Вашингтона

Український президент вирушає до США з побоюванням, що йому нав’яжуть "угоду", яку неможливо буде пояснити ані фронту, ані суспільству. У Європі також не поспішають підтримувати ініціативу Трампа без гарантій української суб'єктності.

"У Трампа є серйозні карти, якими можна розіграти. Він та Європа можуть посилити санкції проти Росії та її союзників, щоб затягнути гайки та довести єдність Заходу. Без цієї демонстрації сили Путін сп раведливо відчує слабкість, і Україна буде в програші разом з усіма нами", - підсумовує видання.

Саміт на Алясці - що відомо

Як повідомляв УНІАН, що під час саміту на Алясці російський диктатор Володимир Путін озвучив президенту США Дональду Трампу пропозиції Кремля про врегулювання війни в Україні.

Ці вимоги стосується територій, санкцій та статусу російської мови в Україні. Детальніший список - у матеріалі.

Водночас Трамп обіцяє Україні гарантії безпеки "на кшталт статті 5 НАТО". Європейські лідери занепокоєні, що Зеленський відмовиться від поступок, що може загострити відносини з США.

Вас також можуть зацікавити новини: